Диетолог Круглова рассказала, при каких условиях кофе приводит к "торможению"

Врач-диетолог Наталья Круглова предупредила, в какой ситуации кофе приводит к "торможению" работы мозга. Об этом она сообщила в беседе с радио Sputnik.

"Умеренное количество кофеина стимулирует центральную нервную систему, но избыток может приводить к торможению. Особенно это заметно, когда человек сталкивается с дефицитом сна. Если стимулировать себя большим количеством кофеина, то в конечном итоге это может привести к повышению тревожности, снижению работоспособности и снижению когнитивных способностей", – пояснила специалист.

По словам диетолога, работа мозга "замедлится", если выпить больше трёх чашек напитка за день. Однако такой эффект "проявляется у всех через разное время после злоупотребления кофе".

Врач отметила, что негативные последствия лишних чашек напитка могут проявляться два часа и даже дольше.

"Метаболизм кофеина – очень индивидуальный параметр. Кому-то потребуется два-три часа, чтобы эффект от превышения нормы кофеина пропал, а кому-то больше времени. Как правило, после ночного сна эффект у всех начинает снижаться или пропадает совсем", – добавила Круглова.