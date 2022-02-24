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24 февраля, 08:42

Росморречфлот: Россия приостановила судоходство в Азовском море

Судоходство в Керченском проливе не приостанавливалось, но движение там минимальное, поскольку судам "пока просто некуда идти".

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) заявило о приостановке судоходства в акватории Азовского моря "до особого распоряжения".

"На основании прибрежного предупреждения, полученного от Минобороны в лице структур Черноморского флота, в связи с проведением антитеррористических мероприятий с 4 утра 24 февраля приостанавливается судоходство в акватории Азовского моря до особого распоряжения", — сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

При этом ТАСС со ссылкой на собеседника в Росморречфлоте уточняет, что судоходство в Керченском проливе не приостанавливалось, но движение там минимальное: судам "просто некуда идти".

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщали в Минобороны РФ, высокоточными ударами выводится из строя военная инфраструктура Украины, а Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта. Тем временем мировые лидеры уже пообещали России ввести жёсткие санкции.

Обложка © Pexels

Марина Калегина

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