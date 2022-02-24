Росморречфлот: Россия приостановила судоходство в Азовском море

Судоходство в Керченском проливе не приостанавливалось, но движение там минимальное, поскольку судам "пока просто некуда идти".





Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) заявило о приостановке судоходства в акватории Азовского моря "до особого распоряжения".

"На основании прибрежного предупреждения, полученного от Минобороны в лице структур Черноморского флота, в связи с проведением антитеррористических мероприятий с 4 утра 24 февраля приостанавливается судоходство в акватории Азовского моря до особого распоряжения", — сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.