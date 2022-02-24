Центробанк запретил короткие продажи на российском финансовом рынке
Регулятор принял такое решение, чтобы защитить права и законные интересы инвесторов. Действовать запрет начал с 11:00 по московскому времени 24 февраля.
Банк России вводит запрет на короткие продажи на российском финансовом рынке. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
"В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11:00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что курс евро превысил 100 рублей, доллар приблизился к 90-рублёвой отметке. Рост курсов валют происходит на фоне начала военной операции России по защите Донбасса от Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
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