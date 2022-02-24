Центробанк запретил короткие продажи на российском финансовом рынке

Регулятор принял такое решение, чтобы защитить права и законные интересы инвесторов. Действовать запрет начал с 11:00 по московскому времени 24 февраля.

Банк России вводит запрет на короткие продажи на российском финансовом рынке. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11:00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке", — говорится в сообщении.