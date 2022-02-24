СПБ биржа заявила о приостановке торгов по всем видам ценных бумаг

СПБ биржа приняла решение приостановить торги по всем видам ценных бумаг, начиная с 8:10 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

"Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08:10 по московскому времени. О времени возобновлении торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что участники торгов имеют право отзывать свои заявки, которые были поданы ранее.

До этого Лайф сообщал, что на фондовом рынке России приостановлены торги из-за резкого падения рубля. Это случилось после заявления президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.