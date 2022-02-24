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24 февраля, 06:54

СПБ биржа заявила о приостановке торгов по всем видам ценных бумаг

Это произошло следом за аналогичным решением Мосбиржи, там такое решение приняли в связи с резким падением рубля.

СПБ биржа приняла решение приостановить торги по всем видам ценных бумаг, начиная с 8:10 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

"Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08:10 по московскому времени. О времени возобновлении торгов будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что участники торгов имеют право отзывать свои заявки, которые были поданы ранее.

До этого Лайф сообщал, что на фондовом рынке России приостановлены торги из-за резкого падения рубля. Это случилось после заявления президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

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Напомним, Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Обложка © Pixabay

Светлана Оперук

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