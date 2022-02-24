На фондовом рынке России приостановлены торги из-за резкого падения
Это случилось после заявления президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.
Торги на Мосбирже снизились до установленных границ и приостановлены, рубль также резко снижается на фоне новостей о начале военной операции на территории Украины.
"Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении пресс-службы Мосбиржи.
Утренняя сессия открылась со снижения индекса Мосбиржи на 9,65%, затем падение ускорилось до 11,28%. Рублёвый индикатор упал до уровня 2736 пунктов.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение.
Фото © ТАСС / Евгений Разумный