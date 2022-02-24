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24 февраля, 05:06
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На фондовом рынке России приостановлены торги из-за резкого падения

Это случилось после заявления президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Торги на Мосбирже снизились до установленных границ и приостановлены, рубль также резко снижается на фоне новостей о начале военной операции на территории Украины.

"Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении пресс-службы Мосбиржи.

Утренняя сессия открылась со снижения индекса Мосбиржи на 9,65%, затем падение ускорилось до 11,28%. Рублёвый индикатор упал до уровня 2736 пунктов.

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Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение.

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Андрей Григорьев

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