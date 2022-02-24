На фондовом рынке России приостановлены торги из-за резкого падения

Торги на Мосбирже снизились до установленных границ и приостановлены, рубль также резко снижается на фоне новостей о начале военной операции на территории Украины.

"Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении пресс-службы Мосбиржи.