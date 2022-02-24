В Белгородской области отменили занятия в школах и детских садах в приграничных районах
Губернатор Гладков отметил, что по всей остальной области посещение детских садов и школ остаётся на усмотрение родителей.
Администрация Белгородской области решила отменить занятия в школах и детских садах на границе с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Принимаю решение во всех районах, которые граничат с Украиной, занятия в школах и детских садах отменить", — написал глава региона в "Инстаграме".
Губернатор отметил, что по всей остальной области посещение детских садов и школ остаётся на усмотрение родителей. Гладков подчеркнул, что школы и детские сады будут работать. Правительство и все предприятия, в первую очередь энергоснабжения, работают в штатном режиме.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Российский президент подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
Обложка © Pixabay