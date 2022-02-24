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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 04:58

В Белгородской области отменили занятия в школах и детских садах в приграничных районах

Губернатор Гладков отметил, что по всей остальной области посещение детских садов и школ остаётся на усмотрение родителей.

Администрация Белгородской области решила отменить занятия в школах и детских садах на границе с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Принимаю решение во всех районах, которые граничат с Украиной, занятия в школах и детских садах отменить", написал глава региона в "Инстаграме".

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Губернатор отметил, что по всей остальной области посещение детских садов и школ остаётся на усмотрение родителей. Гладков подчеркнул, что школы и детские сады будут работать. Правительство и все предприятия, в первую очередь энергоснабжения, работают в штатном режиме.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Российский президент подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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Обложка © Pixabay

Юлия Коновалова
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