Руководство Евросоюза пообещало оперативно принять новые санкции против России

Евросоюз оперативно примет новые жёсткие санкции против России из-за военной операции по защите Донбасса от агрессии Украины. Об этом говорится в заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля.

Председатель фон дер Ляйен и верховный представитель Боррель представят новый пакет санкций, который финализируется в тесной координации с партнёрами. Совет примет их в кратчайшие сроки", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной.