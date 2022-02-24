Руководство Евросоюза пообещало оперативно принять новые санкции против России
Глава ЕК фон дер Ляйен и председатель Евросовета Мишель заявили, что "действия РФ повлекут за собой масштабные и серьёзные последствия".
Евросоюз оперативно примет новые жёсткие санкции против России из-за военной операции по защите Донбасса от агрессии Украины. Об этом говорится в заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля.
Председатель фон дер Ляйен и верховный представитель Боррель представят новый пакет санкций, который финализируется в тесной координации с партнёрами. Совет примет их в кратчайшие сроки", — говорится в заявлении.
Руководство ЕС заявило, что "действия России повлекут за собой масштабные и серьёзные последствия".
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной.
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