ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 06:37
3900

Руководство Евросоюза пообещало оперативно принять новые санкции против России

Глава ЕК фон дер Ляйен и председатель Евросовета Мишель заявили, что "действия РФ повлекут за собой масштабные и серьёзные последствия".

Евросоюз оперативно примет новые жёсткие санкции против России из-за военной операции по защите Донбасса от агрессии Украины. Об этом говорится в заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля.

Председатель фон дер Ляйен и верховный представитель Боррель представят новый пакет санкций, который финализируется в тесной координации с партнёрами. Совет примет их в кратчайшие сроки", — говорится в заявлении.

Байден анонсировал жёсткие санкции против России
Байден анонсировал жёсткие санкции против России

Руководство ЕС заявило, что "действия России повлекут за собой масштабные и серьёзные последствия".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной.

BannerImage

Обложка © Pixabay

Никита Никонов
  • Новости
  • Санкции против России
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Россия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar