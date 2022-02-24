Руководство Евросоюза пообещало оперативно принять новые санкции против России

Глава ЕК фон дер Ляйен и председатель Евросовета Мишель заявили, что "действия РФ повлекут за собой масштабные и серьёзные последствия".

Евросоюз оперативно примет новые жёсткие санкции против России из-за военной операции по защите Донбасса от агрессии Украины. Об этом говорится в заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля.

Председатель фон дер Ляйен и верховный представитель Боррель представят новый пакет санкций, который финализируется в тесной координации с партнёрами. Совет примет их в кратчайшие сроки", — говорится в заявлении.

Руководство ЕС заявило, что "действия России повлекут за собой масштабные и серьёзные последствия".