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24 февраля, 05:30
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Байден анонсировал жёсткие санкции против России

Он заверил Владимира Зеленского, что США продолжат оказывать "помощь Украине и украинскому народу". А тот попросил призвать лидеров стран мира выступить против действий России.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что США совместно с другими западными странами введут новые жёсткие санкции против России на фоне сообщений о начале военной операции РФ на территории Украины.

"Завтра я встречусь с лидерами G7, и Соёдиненные Штаты и наши союзники и партнёры введут жёсткие санкции против России", — следует из заявления по результатам разговора Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он заверил коллегу, что США продолжат оказывать "помощь Украине и украинскому народу". Зеленский в этом разговоре попросил призвать лидеров стран мира выступить против действий России.

"Вы давали присягу народу, а не хунте": Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой

"Вы давали присягу народу, а не хунте": Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой

Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Обложка © Facebook / The White House

Андрей Григорьев

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