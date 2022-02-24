Байден анонсировал жёсткие санкции против России

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что США совместно с другими западными странами введут новые жёсткие санкции против России на фоне сообщений о начале военной операции РФ на территории Украины.

"Завтра я встречусь с лидерами G7, и Соёдиненные Штаты и наши союзники и партнёры введут жёсткие санкции против России", — следует из заявления по результатам разговора Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он заверил коллегу, что США продолжат оказывать "помощь Украине и украинскому народу". Зеленский в этом разговоре попросил призвать лидеров стран мира выступить против действий России.