Байден анонсировал жёсткие санкции против России
Он заверил Владимира Зеленского, что США продолжат оказывать "помощь Украине и украинскому народу". А тот попросил призвать лидеров стран мира выступить против действий России.
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что США совместно с другими западными странами введут новые жёсткие санкции против России на фоне сообщений о начале военной операции РФ на территории Украины.
"Завтра я встречусь с лидерами G7, и Соёдиненные Штаты и наши союзники и партнёры введут жёсткие санкции против России", — следует из заявления по результатам разговора Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он заверил коллегу, что США продолжат оказывать "помощь Украине и украинскому народу". Зеленский в этом разговоре попросил призвать лидеров стран мира выступить против действий России.
"Вы давали присягу народу, а не хунте": Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой
Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
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