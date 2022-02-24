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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 05:28
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Посольство Украины в Турции призвало Анкару поддержать Киев

В дипмиссии заявили, что Россия начала войну против украинского государства.

Посольство Украины в Турции призвало "в это трудное время" Анкару оказать поддержку Киеву. Об этом сообщается в заявлении пресс-служб дипмиссии в "Твиттере".

"Российская Федерация начала войну против Украины. Бомбят мирные украинские города. Мы призываем нашего стратегического партнёра Турцию и дружественный турецкий народ поддержать нас в это трудное время", — говорится в сообщении.

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Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение и обсудил ситуацию с мировыми лидерами, которые пообещали Киеву поддержку.

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Здание посольства Украины в Стамбуле. Обложка © Facebook / Генеральне консульство України в Стамбулі /Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu

Евгения Колесникова
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