Посольство Украины в Турции призвало Анкару поддержать Киев

Посольство Украины в Турции призвало "в это трудное время" Анкару оказать поддержку Киеву. Об этом сообщается в заявлении пресс-служб дипмиссии в "Твиттере" .

"Российская Федерация начала войну против Украины. Бомбят мирные украинские города. Мы призываем нашего стратегического партнёра Турцию и дружественный турецкий народ поддержать нас в это трудное время", — говорится в сообщении.