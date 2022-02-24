Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов городов России до 2 марта
Обо всех изменениях в расписании работы воздушных гаваней и авиакомпаний ведомство призвало уточнять на официальных сайтах.
Работа аэропортов приостановлена в 12 городах России в связи с осложнением ситуации на Украине, сообщили в Росавиации.
"Временно приостановлена работа аэропортов в Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Ростове (Платов), Ставрополе, Геленджике, Симферополе, Элисте, Брянске, Белгороде, Курске, Орле, Воронеже", — говорится в сообщении.
Уточняется, что полёты приостановлены в 3:45 24 февраля до 3:45 2 марта. Росавиация не рекомендует в этот период приезжать в аэропорты, а обо всех изменениях в расписании работы воздушных гаваней и авиакомпаний ведомство призвало уточнять на официальных сайтах.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
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