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24 февраля, 05:28

Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта

Обо всех изменениях в расписании работы воздушных гаваней и авиакомпаний ведомство призвало уточнять на официальных сайтах.

Работа аэропортов приостановлена в 12 южных городах России в связи с осложнением ситуации на Украине, сообщили в Росавиации.

"Временно приостановлена работа аэропортов: в Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Ростове (Платов), Ставрополе, Геленджике, Симферополе, Элисте, Брянске, Белгороде, Курске, Орле", — говорится в сообщении.

Уточняется, что полёты приостановлены в 3:45 24 февраля до 3:45 2 марта. Росавиация не рекомендует в этот период приезжать в аэропорты, а обо всех изменениях в расписании работы воздушных гаваней и авиакомпаний ведомство призвало уточнять на официальных сайтах.

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Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин

Никита Никонов

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