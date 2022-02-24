Обо всех изменениях в расписании работы воздушных гаваней и авиакомпаний ведомство призвало уточнять на официальных сайтах.

Работа аэропортов приостановлена в 12 городах России в связи с осложнением ситуации на Украине, сообщили в Росавиации.

"Временно приостановлена работа аэропортов в Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Ростове (Платов), Ставрополе, Геленджике, Симферополе, Элисте, Брянске, Белгороде, Курске, Орле, Воронеже", — говорится в сообщении.

Уточняется, что полёты приостановлены в 3:45 24 февраля до 3:45 2 марта. Росавиация не рекомендует в этот период приезжать в аэропорты, а обо всех изменениях в расписании работы воздушных гаваней и авиакомпаний ведомство призвало уточнять на официальных сайтах.