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24 февраля, 04:06

РФ закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией

Уточняется, что такое решение принято из-за высокой угрозы безопасности полётов гражданских самолётов.

Россия с четверга закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Белоруссией. Об этом говорится изданном российскими авиавластями NOTAM. Уточняется, что такое решение принято из-за высокой угрозы безопасности полётов гражданских самолётов.

"Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники", — говорится в NOTAM.

Полёты гражданских самолётов над Украиной ограничены из-за возможных "угроз авиации"

Полёты гражданских самолётов над Украиной ограничены из-за возможных "угроз авиации"

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Обложка © Обложка

Никита Никонов

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