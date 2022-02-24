РФ закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией

Россия с четверга закрыла воздушное пространство для гражданских самолётов на западной границе с Украиной и Белоруссией. Об этом говорится в изданном российскими авиавластями NOTAM. Уточняется, что такое решение принято из-за высокой угрозы безопасности полётов гражданских самолётов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.