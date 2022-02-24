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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 04:06
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РФ закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией

Уточняется, что такое решение принято из-за высокой угрозы безопасности полётов гражданских самолётов.

Россия с четверга закрыла воздушное пространство для гражданских самолётов на западной границе с Украиной и Белоруссией. Об этом говорится в изданном российскими авиавластями NOTAM. Уточняется, что такое решение принято из-за высокой угрозы безопасности полётов гражданских самолётов.

"Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полётов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники", — говорится в NOTAM.

Полёты гражданских самолётов над Украиной ограничены из-за возможных "угроз авиации"
Полёты гражданских самолётов над Украиной ограничены из-за возможных "угроз авиации"

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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Обложка © Pixabay

Никита Никонов
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