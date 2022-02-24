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24 февраля, 03:59

Путин заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия

Глава государства отметил, что столкновения РФ с националистическими силами на Украине неизбежны, а теперь они ещё и претендуют на обладание ядерным оружием.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Глава государства в специальном видеообращении отметил, что столкновения РФ с националистическими силами на Украине неизбежны.

"Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют ещё и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать", — подчеркнул Путин.

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Ранее Владимир Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Выступая на Мюнхенской конференции, он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. США заявили, что не намерены поставлять Украине ядерное оружие.

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Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Юлия Коновалова

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