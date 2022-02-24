Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Глава государства в специальном видеообращении отметил, что столкновения РФ с националистическими силами на Украине неизбежны.

"Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют ещё и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать", — подчеркнул Путин.