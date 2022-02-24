Путин назвал весь блок западных стран, сформированный США, империей лжи

Президент России Владимир Путин назвал империей лжи весь блок западных стран, сформированный США.

"Сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы настоящая империя лжи. Трудно с этим не согласиться, так оно и есть", — сказал Путин в телеобращении.

Президент подчеркнул при этом, что "США — великая страна, системообразующая держава", все сателлиты которой "не только безропотно и покорно поддакивают, подпевают ей по любому поводу, но ещё и копируют её поведение".

"Поэтому с полным на то основанием уверенно можно сказать, что весь так называемый западный блок, сформированный США по своему образу и подобию, весь он целиком и есть та самая империя лжи", — заключил Путин.