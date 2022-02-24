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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 03:41
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Байден: США и их союзники дадут решительный ответ на действия РФ в отношении Украины

По словам американского президента, "мир привлечёт Россию к ответственности". Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и союзники дадут "решительный ответ на действия РФ в отношении Украины".

"Россия одна несёт ответственность за смерть и разрушения, которые принесёт это нападение, Соединённые Штаты, их союзники и партнёры ответят единым и решительным образом. Мир привлечёт Россию к ответственности", — заявил президент США.

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Ранее Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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Обложка © ТАСС / AP

Никита Никонов
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