Байден: США и их союзники дадут решительный ответ на действия РФ в отношении Украины

По словам американского президента, "мир привлечёт Россию к ответственности". Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и союзники дадут "решительный ответ на действия РФ в отношении Украины".

"Россия одна несёт ответственность за смерть и разрушения, которые принесёт это нападение, Соединённые Штаты, их союзники и партнёры ответят единым и решительным образом. Мир привлечёт Россию к ответственности", — заявил президент США.