Байден: США и их союзники дадут решительный ответ на действия РФ в отношении Украины

"Россия одна несёт ответственность за смерть и разрушения, которые принесёт это нападение, Соединённые Штаты, их союзники и партнёры ответят единым и решительным образом. Мир привлечёт Россию к ответственности", — заявил президент США.

"Вы давали присягу народу, а не хунте": Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой

Ранее Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.