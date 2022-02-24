Псаки: США ни при каком сценарии не направят войска на Украину
По словам представителя американской администрации, президент Соединённых Штатов Джо Байден ни при каких обстоятельствах не изменит этого решения.
США ни при каком сценарии не намерены отправлять свои войска на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я не знаю, сколько ещё раз мне придётся это повторить: не существует сценария, при котором президент [Джо Байден] отправит американские войска воевать на Украину", — сказала она во время брифинга.
Представитель американской администрации подчеркнула, что лидер США Джо Байден ни при каких обстоятельствах не изменит этого решения.
Напомним, в феврале в Донбассе обострилась ситуация, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
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