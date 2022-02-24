Псаки: США ни при каком сценарии не направят войска на Украину

По словам представителя американской администрации, президент Соединённых Штатов Джо Байден ни при каких обстоятельствах не изменит этого решения.

США ни при каком сценарии не намерены отправлять свои войска на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не знаю, сколько ещё раз мне придётся это повторить: не существует сценария, при котором президент [Джо Байден] отправит американские войска воевать на Украину", — сказала она во время брифинга.