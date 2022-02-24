Псаки: США ни при каком сценарии не направят войска на Украину

США ни при каком сценарии не намерены отправлять свои войска на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не знаю, сколько ещё раз мне придётся это повторить: не существует сценария, при котором президент [Джо Байден] отправит американские войска воевать на Украину", — сказала она во время брифинга.