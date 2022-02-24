Пушилин допустил, что Зеленского могут подтолкнуть к наступлению в Донбассе

"Это очень серьёзно назревает в обозримом будущем, идти в полномасштабное наступление — это один из вариантов. Второй вариант, когда Зеленский может решиться на этот приказ. То есть мы это видим, всё к этому готово. Его могут подтолкнуть к этому. Кто-то может пойти в наступление, а кто-то может пойти, наоборот, в тыл с оружием в руках. Поэтому ситуация может пойти в такой разнос... И как её теперь поймать, как её теперь вывести в законное русло, это теперь проблема... не одного месяца", — отметил он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".