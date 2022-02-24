Пушилин допустил, что Зеленского могут подтолкнуть к наступлению в Донбассе
Денис Пушилин. Фото © ТАСС / Александр Рюмин
По мнению главы ДНР, ситуация может "пойти вразнос". Ранее он призвал украинские войска добровольно покинуть территорию Донбасса.
Президента Украины Владимира Зеленского могут подтолкнуть к наступлению в Донбассе, ситуация может "пойти вразнос". Такое мнение выразил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Это очень серьёзно назревает в обозримом будущем, идти в полномасштабное наступление — это один из вариантов. Второй вариант, когда Зеленский может решиться на этот приказ. То есть мы это видим, всё к этому готово. Его могут подтолкнуть к этому. Кто-то может пойти в наступление, а кто-то может пойти, наоборот, в тыл с оружием в руках. Поэтому ситуация может пойти в такой разнос... И как её теперь поймать, как её теперь вывести в законное русло, это теперь проблема... не одного месяца", — отметил он в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Ранее Пушилин призвал украинские войска добровольно покинуть территорию ДНР. По его словам, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остаётся напряжённой и ухудшается с каждым днём. Также глава ДНР заметил, что ситуация в регионе "не рассосётся сама собой".
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.