Пушилин заявил о перемещении Украиной "Смерчей" и "Градов" к линии соприкосновения
Глава Донецкой Народной Республики допустил, что эти установки будут использоваться против республик Донбасса.
Система залпового огня "Смерч". Фото © ТАСС / AP
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на линии соприкосновения со стороны Украины зафиксированы активные перемещения реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч", "Ураган" и "Град".
"Наша разведка видит перемещения достаточно большого количества дополнительно установок и "Град", и "Смерч", и "Ураган" ближе к линии соприкосновения", — сообщил Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Глава ДНР допустил, что эти установки будут использоваться против республик Донбасса.
Ранее Лайф писал, что главы ДНР и ЛНР попросили президента России Владимира Путина помочь в отражении агрессии со стороны ВС Украины.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
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