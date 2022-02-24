Пушилин заявил о перемещении Украиной "Смерчей" и "Градов" к линии соприкосновения
Система залпового огня "Смерч". Фото © ТАСС / AP
Глава Донецкой Народной Республики допустил, что эти установки будут использоваться против республик Донбасса.
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на линии соприкосновения со стороны Украины зафиксированы активные перемещения реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч", "Ураган" и "Град".
"Наша разведка видит перемещения достаточно большого количества дополнительно установок и "Град", и "Смерч", и "Ураган" ближе к линии соприкосновения", — сообщил Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Глава ДНР допустил, что эти установки будут использоваться против республик Донбасса.
Ранее Лайф писал, что главы ДНР и ЛНР попросили президента России Владимира Путина помочь в отражении агрессии со стороны ВС Украины.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.