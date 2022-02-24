Пушилин заявил о перемещении Украиной "Смерчей" и "Градов" к линии соприкосновения

Глава Донецкой Народной Республики допустил, что эти установки будут использоваться против республик Донбасса.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на линии соприкосновения со стороны Украины зафиксированы активные перемещения реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч", "Ураган" и "Град".

"Наша разведка видит перемещения достаточно большого количества дополнительно установок и "Град", и "Смерч", и "Ураган" ближе к линии соприкосновения", — сообщил Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Глава ДНР допустил, что эти установки будут использоваться против республик Донбасса.