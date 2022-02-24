Пушилин заявил о перемещении Украиной "Смерчей" и "Градов" к линии соприкосновения

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на линии соприкосновения со стороны Украины зафиксированы активные перемещения реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч", "Ураган" и "Град".

"Наша разведка видит перемещения достаточно большого количества дополнительно установок и "Град", и "Смерч", и "Ураган" ближе к линии соприкосновения", — сообщил Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Глава ДНР допустил, что эти установки будут использоваться против республик Донбасса.