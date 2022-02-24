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23 февраля, 21:04

Песков: Лидеры ДНР и ЛНР заявили о наращивании Украиной военного присутствия в Донбассе

Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта, говорится в обращениях глав республик Донбасса Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту РФ Владимиру Путину.

Украина наращивает военное присутствие на линии соприкосновения в Донбассе и ориентируется на силовое решение конфликта. Об этом, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говорится в обращениях глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к российскому лидеру Владимиру Путину.

"Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств. Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта", — говорится в обращениях лидеров республик Донбасса на имя Путина.

Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе "не рассосётся сама собой"

Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе "не рассосётся сама собой"

Ранее главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии со стороны ВС Украины.

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

Обложка © ТАСС / Zuma

Иван Косицын

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