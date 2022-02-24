Песков: Лидеры ДНР и ЛНР заявили о наращивании Украиной военного присутствия в Донбассе
Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта, говорится в обращениях глав республик Донбасса Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту РФ Владимиру Путину.
Украина наращивает военное присутствие на линии соприкосновения в Донбассе и ориентируется на силовое решение конфликта. Об этом, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говорится в обращениях глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к российскому лидеру Владимиру Путину.
"Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств. Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта", — говорится в обращениях лидеров республик Донбасса на имя Путина.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Обложка © ТАСС / Zuma