Песков: Лидеры ДНР и ЛНР заявили о наращивании Украиной военного присутствия в Донбассе

Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта, говорится в обращениях глав республик Донбасса Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту РФ Владимиру Путину.

Украина наращивает военное присутствие на линии соприкосновения в Донбассе и ориентируется на силовое решение конфликта. Об этом, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говорится в обращениях глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к российскому лидеру Владимиру Путину.

"Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных государств. Киевский режим ориентирован на силовое решение конфликта", — говорится в обращениях лидеров республик Донбасса на имя Путина.