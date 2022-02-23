Сенатор Джабаров назвал аморальными новые антироссийские санкции Евросоюза

Первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам подчеркнул, что ЕС следовало ввести ограничения в отношении киевских руководителей, "которые устроили геноцид в Донбассе".

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал официальное принятие Европейским союзом санкций против России за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Я думаю, что это полный абсурд. Поскольку они принимают санкции не против конкретных депутатов, а против российского народа. Это вообще аморально", — заявил сенатор в беседе с RT.

Джабаров добавил, что ЕС следовало ввести санкции в отношении киевских руководителей, "которые устроили геноцид в Донбассе". По словам политика, тем, кто попал в санкционный список, не стоит переживать. Также сенатор отметил, что Москва должна ввести ответные санкции против ряда депутатов европейских стран, которые в Европарламенте выступали против России.

"Мало не покажется никому", — заключил Джабаров.

Напомним, 23 февраля Евросоюз ввёл санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР. Ограничения касаются 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также в чёрный список внесено 27 физических и юридических лиц, которые "сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".