Сенатор Джабаров назвал аморальными новые антироссийские санкции Евросоюза
Владимир Джабаров. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам подчеркнул, что ЕС следовало ввести ограничения в отношении киевских руководителей, "которые устроили геноцид в Донбассе".
Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал официальное принятие Европейским союзом санкций против России за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
"Я думаю, что это полный абсурд. Поскольку они принимают санкции не против конкретных депутатов, а против российского народа. Это вообще аморально", — заявил сенатор в беседе с RT.
Джабаров добавил, что ЕС следовало ввести санкции в отношении киевских руководителей, "которые устроили геноцид в Донбассе". По словам политика, тем, кто попал в санкционный список, не стоит переживать. Также сенатор отметил, что Москва должна ввести ответные санкции против ряда депутатов европейских стран, которые в Европарламенте выступали против России.
"Мало не покажется никому", — заключил Джабаров.
Напомним, 23 февраля Евросоюз ввёл санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР. Ограничения касаются 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также в чёрный список внесено 27 физических и юридических лиц, которые "сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Как сообщал Лайф, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса власти Германии заморозили газопровод "Северный поток – 2". Санкции против России объявили власти Канады, Японии, Австралии и США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рестрикции коснутся суверенного долга РФ. Также они затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".