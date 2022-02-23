Рада утвердила указ Зеленского о введении режима ЧП на Украине с 24 февраля
За соответствующее решение проголосовало 335 депутатов. Режим чрезвычайного положения будет действовать ровно 30 дней.
Верховная рада Украины утвердила указ президента Незалежной Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения по всей стране, за исключением Донецкой и Луганской областей, поскольку там уже действует особый правовой режим с 2014 года.
ЧП на территории Украины вводится с 24 февраля и будет действовать ровно 30 дней. За соответствующее решение проголосовало 335 депутатов.
"Ввести чрезвычайное положение <…> с 00:00 (01:00 мск) 24 февраля 2022 года сроком на 30 дней", — сказано в документе.
Ранее Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим ЧП в стране. Позднее глава государства предложил Раде ввести режим ЧП на Украине на 30 суток с 24 февраля.
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