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23 февраля, 20:07

Рада утвердила указ Зеленского о введении режима ЧП на Украине с 24 февраля

За соответствующее решение проголосовало 335 депутатов. Режим чрезвычайного положения будет действовать ровно 30 дней.

Верховная рада Украины утвердила указ президента Незалежной Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения по всей стране, за исключением Донецкой и Луганской областей, поскольку там уже действует особый правовой режим с 2014 года.

ЧП на территории Украины вводится с 24 февраля и будет действовать ровно 30 дней. За соответствующее решение проголосовало 335 депутатов.

Стало известно о спорном пункте из указа Зеленского о введении ЧП на Украине

Стало известно о спорном пункте из указа Зеленского о введении ЧП на Украине

"Ввести чрезвычайное положение <…> с 00:00 (01:00 мск) 24 февраля 2022 года сроком на 30 дней", — сказано в документе.

Ранее Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. А Совбез Украины одобрил решение ввести режим ЧП в стране. Позднее глава государства предложил Раде ввести режим ЧП на Украине на 30 суток с 24 февраля.

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Обложка © ТАСС / Zuma

Иван Косицын

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