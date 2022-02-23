Рада утвердила указ Зеленского о введении режима ЧП на Украине с 24 февраля

Верховная рада Украины утвердила указ президента Незалежной Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения по всей стране, за исключением Донецкой и Луганской областей, поскольку там уже действует особый правовой режим с 2014 года.

ЧП на территории Украины вводится с 24 февраля и будет действовать ровно 30 дней. За соответствующее решение проголосовало 335 депутатов.