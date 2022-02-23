В Восточном комитете немецкой экономики сочли радикальной идею отключить Россию от SWIFT

Исполнительный директор организации Михаэль Хармс выразил надежду, что до этого не дойдёт. По его словам, бизнес Германии призывает ЕС к соразмерности вводимых рестрикций.

Отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT из-за санкций стало бы радикальным шагом, немецкий бизнес делает всё, чтобы до этого не дошло. Об этом в интервью Hessischer Rundfunk Info (HR-Info) заявил Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ассоциации, которая объединяет бизнес ФРГ в Восточной Европе и на постсоветском пространстве).

"Это, конечно, радикальный шаг. Мы очень надеемся, что в рамках политического развития до этого не дойдёт. Хотя санкции против больших российских банков, о которых тоже постоянно идёт речь, имели бы такой же эффект", — сказал Хармс, отвечая на вопрос, как он расценивает возможность отключения РФ от SWIFT.

По его словам, внешняя торговля Германии "должна финансироваться, должны идти денежные потоки, должны выдаваться аккредитивы и гарантии". Всё это требует сильной финансовой системы, поэтому подобные санкции стали бы последней мерой, к которой следовало бы обратиться, подчеркнул Хармс.

"Надеемся, что до этого не дойдёт... Мы, как экономика, делаем всё, чтобы до этого развития не дошло", — добавил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики.

Кроме того, он заявил, что бизнес Германии призывает ЕС к соразмерности рестрикций против России из-за признания Москвой ДНР и ЛНР.