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Опубликовано 23 февраля 2022, 19:41

В Восточном комитете немецкой экономики сочли радикальной идею отключить Россию от SWIFT

Исполнительный директор организации Михаэль Хармс выразил надежду, что до этого не дойдёт. По его словам, бизнес Германии призывает ЕС к соразмерности вводимых рестрикций.

Отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT из-за санкций стало бы радикальным шагом, немецкий бизнес делает всё, чтобы до этого не дошло. Об этом в интервью Hessischer Rundfunk Info (HR-Info) заявил Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ассоциации, которая объединяет бизнес ФРГ в Восточной Европе и на постсоветском пространстве).

"Это, конечно, радикальный шаг. Мы очень надеемся, что в рамках политического развития до этого не дойдёт. Хотя санкции против больших российских банков, о которых тоже постоянно идёт речь, имели бы такой же эффект", — сказал Хармс, отвечая на вопрос, как он расценивает возможность отключения РФ от SWIFT.

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По его словам, внешняя торговля Германии "должна финансироваться, должны идти денежные потоки, должны выдаваться аккредитивы и гарантии". Всё это требует сильной финансовой системы, поэтому подобные санкции стали бы последней мерой, к которой следовало бы обратиться, подчеркнул Хармс.

"Надеемся, что до этого не дойдёт... Мы, как экономика, делаем всё, чтобы до этого развития не дошло", — добавил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики.

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Кроме того, он заявил, что бизнес Германии призывает ЕС к соразмерности рестрикций против России из-за признания Москвой ДНР и ЛНР.

"Считаю реакцию EС умеренной. Мы всегда выступаем за то, чтобы санкции применялись соразмерно, чтобы это были не совсем жёсткие санкции, как было бы в случае очень крупной военной эскалации. Считаю совершенно правильным, что федеральное правительство и Еврокомиссия хотят действовать поэтапно", — резюмировал Хармс.

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Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал решение Берлина. Кроме того, о санкциях против России объявили власти Канады, Японии, Австралии и США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рестрикции коснутся суверенного долга РФ. Также они затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании.

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Обложка © Facebook / SWIFT

Иван Косицын
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