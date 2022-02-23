МИД России пообещал сильный ответ на санкции США из-за признания ДНР и ЛНР

Россия даст сильный ответ на санкционный пакет США, он необязательно будет симметричным, но "выверенным и чувствительным" для американской стороны, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

"Несмотря на очевидную тщетность усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет с целью помешать развитию нашей экономики, США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов. Сомнений быть не должно: на санкции будет дан сильный ответ", — подчеркнули в МИД.