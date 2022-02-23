МИД России пообещал сильный ответ на санкции США из-за признания ДНР и ЛНР
При этом в ведомстве отметили, что Москва остаётся открытой к дипломатии, основанной на принципах взаимного уважения и учёта интересов друг друга.
Россия даст сильный ответ на санкционный пакет США, он необязательно будет симметричным, но "выверенным и чувствительным" для американской стороны, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
"Несмотря на очевидную тщетность усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет с целью помешать развитию нашей экономики, США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов. Сомнений быть не должно: на санкции будет дан сильный ответ", — подчеркнули в МИД.
В сообщении дипведомства отмечается, что Россия уже доказала свою способность минимизировать нанесённый ущерб, несмотря на различные санкционные издержки, и новые ограничительные меры, новый санкционный прессинг не смогут повлиять на решимость РФ твёрдо отстаивать свои интересы. При этом страна полностью остаётся открытой к дипломатии, основанной на принципах взаимного уважения, равноправия и учёта интересов друг друга.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц. В США заявили, что укрепят своё военное присутствие в Эстонии, Латвии и Литве.
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