Минфин озвучил меры противодействия санкциям США против суверенного долга России
Такая стратегия направлена на содействие укреплению стабильности на отечественном долговом рынке.
Министерство финансов России раскрыло стратегию стабилизации на российском рынке и назвало меры, которые будут предприняты в связи с введением США санкций против государственного долга РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
"В целях содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ в ближайшие недели будут приниматься с учётом рыночной конъюнктуры. При этом значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счёте (более 4,5 трлн рублей при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях — 2,2 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещений", — говорится в сообщении Минфина.
В ведомстве подчеркнули также, что возобновление размещения ОФЗ по мере снижения волатильности финансовых рынков может сопровождаться увеличением доли инструментов с более низким уровнем процентного риска. Чтобы снизить риск вынужденных продаж обращающихся государственных ценных бумаг со стороны иностранных инвесторов, размещение гособлигаций после 22 февраля 2022 г. будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, зарегистрированных с ранее указанной даты.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх физических лиц.
Министерство финансов РФ. Обложка © ТАСС / Андрей Любимов