Минфин озвучил меры противодействия санкциям США против суверенного долга России

Министерство финансов России раскрыло стратегию стабилизации на российском рынке и назвало меры, которые будут предприняты в связи с введением США санкций против государственного долга РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

"В целях содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ в ближайшие недели будут приниматься с учётом рыночной конъюнктуры. При этом значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счёте (более 4,5 трлн рублей при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях — 2,2 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещений", — говорится в сообщении Минфина.