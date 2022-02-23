Немецкий страховщик Munich Re подтвердил отмену контракта по "Северному потоку – 2"
Как отмечается, клиент не примет отмену договора. При этом о причинах решения компании пока ничего не сообщается.
Главный исполнительный директор немецкой перестраховочной компании Munich re Йоахим Веннинг заявил об отмене контракта по газопроводу "Северный поток – 2". Он рассказал агентству Bloomberg, что клиент не примет отмену контракта.
В компании подтвердили это РБК. Там уточнили, что решение об отмене контракта по "Северному потоку – 2" было обнародовано ещё в феврале 2021 года. Тогда Munich Re прекратила страхование газопровода на фоне угрозы санкций.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". При этом депутат Бундестага Клаус Эрнст назвал лицемерием отказ от российского трубопровода. Парламентарий считает, что запуск "Северного потока – 2" позитивно сказался бы на более чем десяти странах.
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