Немецкий страховщик Munich Re подтвердил отмену контракта по "Северному потоку – 2"

Главный исполнительный директор немецкой перестраховочной компании Munich re Йоахим Веннинг заявил об отмене контракта по газопроводу "Северный поток – 2". Он рассказал агентству Bloomberg , что клиент не примет отмену контракта.

В компании подтвердили это РБК. Там уточнили, что решение об отмене контракта по "Северному потоку – 2" было обнародовано ещё в феврале 2021 года. Тогда Munich Re прекратила страхование газопровода на фоне угрозы санкций.