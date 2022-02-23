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Регион
Опубликовано 23 февраля 2022, 11:05
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МИД Армении заявил, что вопроса о признании ДНР и ЛНР "нет в повестке"

Ереван надеется, что дружественным странам удастся решить конфликт дипломатическим путём на основе норм и принципов международного права.

В повестке Армении не стоит вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян местному информагентству Арменпресс.

По его словам, Ереван надеется, что дружественным странам удастся решить конфликты дипломатическим путём на основе норм и принципов международного права, а также Устава ООН.

"И мы надеемся, что будут предприняты необходимые шаги для снижения напряжённости и мирного урегулирования ситуации", — добавил пресс-секретарь.

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Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц.

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Александра Васильева
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