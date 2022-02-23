МИД Армении заявил, что вопроса о признании ДНР и ЛНР "нет в повестке"

Ереван надеется, что дружественным странам удастся решить конфликт дипломатическим путём на основе норм и принципов международного права.

В повестке Армении не стоит вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян местному информагентству Арменпресс.

По его словам, Ереван надеется, что дружественным странам удастся решить конфликты дипломатическим путём на основе норм и принципов международного права, а также Устава ООН.