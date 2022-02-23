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23 февраля, 10:49

Рок-музыкант Гэри Брукер умер от рака

"Яркого, незаменимого лучика в музыкальной индустрии" не стало на 77-м году жизни.

<p>Гэри Брукер. Фото © Getty Images / Gina Wetzler / Redferns</p>

Гэри Брукер. Фото © Getty Images / Gina Wetzler / Redferns

Британский музыкант, солист рок-группы Procol Harum Гэри Брукер скончался в возрасте 76 лет в Соединённом Королевстве, сообщили на сайте группы.

"С глубочайшим сожалением мы должны объявить о смерти 19 февраля 2022 года Гэри Брукера, обладателя ордена Британской империи, певца, пианиста и композитора Procol Harum, яркого, незаменимого лучика в музыкальной индустрии. В возрасте 76 лет он проходил лечение от рака, но мирно скончался дома", — говорится в заявлении.

Гэри Брукер родился в Великобритании в 1945 году, музыкальную карьеру начал в 60-х годах. Получил известность как основатель и лидер-вокалист созданной в 1967 году прогрессив-симфо-роковой группы Procol Harum, а также как сольный артист.

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А ранее Лайф рассказывал, что умер народный артист РФ Олег Вавилов. Причина смерти артиста не приводится.

Виктория Чудакова

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