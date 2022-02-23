Рок-музыкант Гэри Брукер умер от рака

Британский музыкант, солист рок-группы Procol Harum Гэри Брукер скончался в возрасте 76 лет в Соединённом Королевстве, сообщили на сайте группы.

"С глубочайшим сожалением мы должны объявить о смерти 19 февраля 2022 года Гэри Брукера, обладателя ордена Британской империи, певца, пианиста и композитора Procol Harum, яркого, незаменимого лучика в музыкальной индустрии. В возрасте 76 лет он проходил лечение от рака, но мирно скончался дома", — говорится в заявлении.

Гэри Брукер родился в Великобритании в 1945 году, музыкальную карьеру начал в 60-х годах. Получил известность как основатель и лидер-вокалист созданной в 1967 году прогрессив-симфо-роковой группы Procol Harum, а также как сольный артист.