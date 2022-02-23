ВСУ из миномётов обстреляли наблюдателей СЦКК ДНР и ремонтную бригаду энергетиков

При этом отмечается, что до этого украинская сторона в центре представила письменные гарантии безопасности.

Наблюдательная группа представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ремонтная бригада энергетиков попали под миномётный обстрел ВСУ в Старомихайловке.

"Попали под миномётный обстрел ВСУ во время проведения ремонтно-восстановительных работ на электроподстанции ПС-35 кВ "Чекист" в Старомихайловке", — сообщает представительство в своём телеграм-канале.