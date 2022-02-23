НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 10:42

ВСУ из миномётов обстреляли наблюдателей СЦКК ДНР и ремонтную бригаду энергетиков

При этом отмечается, что до этого украинская сторона в центре представила письменные гарантии безопасности.

Наблюдательная группа представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ремонтная бригада энергетиков попали под миномётный обстрел ВСУ в Старомихайловке.

"Попали под миномётный обстрел ВСУ во время проведения ремонтно-восстановительных работ на электроподстанции ПС-35 кВ "Чекист" в Старомихайловке", — сообщает представительство в своём телеграм-канале.

При этом отмечается, что до этого украинская сторона в СЦКК представила письменные гарантии безопасности. Также известно, что пострадавших в результате атаки нет. В настоящее время уточняются все детали происшествия.

Обломки снаряда, взрывы и пожар: Народная милиция ЛНР показала видео с места гибели двух мирных жителей

Обломки снаряда, взрывы и пожар: Народная милиция ЛНР показала видео с места гибели двух мирных жителей

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса.

Обложка © ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1