ВСУ из миномётов обстреляли наблюдателей СЦКК ДНР и ремонтную бригаду энергетиков
При этом отмечается, что до этого украинская сторона в центре представила письменные гарантии безопасности.
Наблюдательная группа представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ремонтная бригада энергетиков попали под миномётный обстрел ВСУ в Старомихайловке.
"Попали под миномётный обстрел ВСУ во время проведения ремонтно-восстановительных работ на электроподстанции ПС-35 кВ "Чекист" в Старомихайловке", — сообщает представительство в своём телеграм-канале.
При этом отмечается, что до этого украинская сторона в СЦКК представила письменные гарантии безопасности. Также известно, что пострадавших в результате атаки нет. В настоящее время уточняются все детали происшествия.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса.
Обложка © ТАСС / AP / Vadim Ghirda