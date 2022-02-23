Обломки снаряда, взрывы и пожар: Народная милиция ЛНР показала видео с места гибели двух мирных жителей
Противотанковая управляемая ракета попала в машину сразу после того, как та выехала из села, подвергшегося артобстрелу.
Кадры с места, где в результате обстрела ВСУ погибли двое мирных жителей ЛНР. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) показала видео с места, где снаряд украинских силовиков попал в автомобиль с мирными жителями. Ролик опубликован в телеграм-канале ведомства.
Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, мощному артобстрелу подверглось село Березовское, после чего из населённого пункта выехала машина. Именно в неё и попала противотанковая управляемая ракета, убившая двух человек, находившихся внутри.
В результате атаки автомобиль был полностью уничтожен. На месте правоохранители нашли обломки самого снаряда. Кроме того, при первой попытке подобраться к месту происшествия съёмочная группа попала под обстрел. В результате никто не пострадал.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса.
Обложка © Telegram / Народная милиция ЛНР