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Опубликовано 23 февраля 2022, 07:10
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Обломки снаряда, взрывы и пожар: Народная милиция ЛНР показала видео с места гибели двух мирных жителей

Противотанковая управляемая ракета попала в машину сразу после того, как та выехала из села, подвергшегося артобстрелу.

Кадры с места, где в результате обстрела ВСУ погибли двое мирных жителей ЛНР. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) показала видео с места, где снаряд украинских силовиков попал в автомобиль с мирными жителями. Ролик опубликован в телеграм-канале ведомства.

Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, мощному артобстрелу подверглось село Березовское, после чего из населённого пункта выехала машина. Именно в неё и попала противотанковая управляемая ракета, убившая двух человек, находившихся внутри.

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о гибели двух мирных жителей при обстреле ВС Украины
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о гибели двух мирных жителей при обстреле ВС Украины

В результате атаки автомобиль был полностью уничтожен. На месте правоохранители нашли обломки самого снаряда. Кроме того, при первой попытке подобраться к месту происшествия съёмочная группа попала под обстрел. В результате никто не пострадал.

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса.

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Обложка © Telegram / Народная милиция ЛНР

Роман Имполитов
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