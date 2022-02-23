Обломки снаряда, взрывы и пожар: Народная милиция ЛНР показала видео с места гибели двух мирных жителей

Противотанковая управляемая ракета попала в машину сразу после того, как та выехала из села, подвергшегося артобстрелу.

Кадры с места, где в результате обстрела ВСУ погибли двое мирных жителей ЛНР. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) показала видео с места, где снаряд украинских силовиков попал в автомобиль с мирными жителями. Ролик опубликован в телеграм-канале ведомства.

Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, мощному артобстрелу подверглось село Березовское, после чего из населённого пункта выехала машина. Именно в неё и попала противотанковая управляемая ракета, убившая двух человек, находившихся внутри.