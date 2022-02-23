Выплаты в размере 10 тысяч рублей получило более 40% беженцев из Донбасса
Заявление на материальную поддержку могут подать жители ДНР и ЛНР, остановившиеся не только в пунктах временного размещения, но и у родственников.
Материальную поддержку в размере десяти тысяч рублей получили более 40% жителей Донбасса, эвакуированных в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.
"На утро среды выплаты по десять тысяч рублей перечислены 2770 гражданам — это более 40% обработанных заявлений. Ведётся приём заявлений от беженцев, прибывших в другие регионы страны, поступают также заявления от граждан, которые разместились не в пунктах временного размещения, а у родственников", — говорится в сообщении.
В данный момент в 125 пунктах временного размещения в Ростовской области находится более 6,8 тысячи беженцев, из них более 3,4 тысячи — дети. Свыше 11,7 тысячи человек были отправлены в другие российские регионы.
Напомним, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, там был введён режим чрезвычайной ситуации. Готовность принять людей из республик Донбасса выразили многие регионы России. В Ростовской области с беженцами начал работать волонтёрский штаб #МыВместе. За один день "Молодая гвардия" получила более тысячи заявок от добровольцев. Прибывшим передали лекарства, СИЗ, средства личной гигиены и детское питание.
Обложка © ТАСС / Эрик Романенко