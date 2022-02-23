Выплаты в размере 10 тысяч рублей получило более 40% беженцев из Донбасса

Заявление на материальную поддержку могут подать жители ДНР и ЛНР, остановившиеся не только в пунктах временного размещения, но и у родственников.

Материальную поддержку в размере десяти тысяч рублей получили более 40% жителей Донбасса, эвакуированных в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

"На утро среды выплаты по десять тысяч рублей перечислены 2770 гражданам — это более 40% обработанных заявлений. Ведётся приём заявлений от беженцев, прибывших в другие регионы страны, поступают также заявления от граждан, которые разместились не в пунктах временного размещения, а у родственников", — говорится в сообщении.