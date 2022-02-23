Отоларинголог Зайцев развеял миф о лечении боли в горле мороженым

Поедание мороженого и любой другой холодной пищи может не только не вылечить больное горло, но и ухудшить состояние пациента. Об этом рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"Пустили такую "утку", что холод будто бы может помочь и остановить воспаление. Кому-то это может помочь, а кому-то — не очень. Мы прекрасно знаем, что любой холод приводит к спазмированию сосудов, и человек, съедая мороженое, фруктовый лёд или что-то очень сильно холодное, спазмирует слизистую оболочку задней стенки глотки, сосуды, нёбные миндалины, и это как бы бережёт от воспаления. Но если воспаление уже в ходу, фактор переохлаждения может не столько помочь, сколько навредить", — объяснил специалист в интервью радио Sputnik.

По его словам, мороженое и кусочки льда лучше есть небольшими порциями, когда человек здоров. Так можно закалить горло, "натренировать" заднюю стенку глотки и нёбные миндалины. При простуде же необходимо придерживаться щадящего типа питания. Врач советует даже при слабой боли в горле переходить на тёплую пищу, чтобы не травмировать слизистую. При этом Зайцев отмечает, что еда должна быть не острая, не перчёная, не солёная, не горькая и без приправ.