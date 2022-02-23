Замглавы Минобороны Панков сообщил, что в РФ прибыло около ста тысяч беженцев из Донбасса

Из них примерно треть составляют дети. Готовность принять жителей ДНР и ЛНР выразило большинство регионов России.

В Россию из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыло уже около ста тысяч беженцев из Донбасса. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.