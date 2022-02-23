Замглавы Минобороны Панков сообщил, что в РФ прибыло около ста тысяч беженцев из Донбасса
Из них примерно треть составляют дети. Готовность принять жителей ДНР и ЛНР выразило большинство регионов России.
В Россию из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыло уже около ста тысяч беженцев из Донбасса. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
"[Число] женщин, детей, стариков, только в последние дни покинувших свой кров, составило около 100 тысяч человек, в том числе 29 865 детей", — сказал Панков во вторник, выступая на заседании Совета Федерации РФ.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Глава государства тем же вечером выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией ДНР и ЛНР.
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