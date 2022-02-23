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23 февраля, 05:02
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Вучич призвал власти Украины осудить агрессию НАТО против Югославии

Так он ответил на требование Киева осудить признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

<p>Гостиница "Югославия" после атаки НАТО, 8 мая 1999 года. Фото © ТАСС / Александр Данилюшин</p>

Гостиница "Югославия" после атаки НАТО, 8 мая 1999 года. Фото © ТАСС / Александр Данилюшин

Президент Сербии Александр Вучич ответил послу Украины Александру Александровичу на призыв осудить признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Сербский лидер отметил, что не хочет лишать Белград "возможности дружить со всеми".

"Но раз так, пусть господин Александрович позвонит президенту своей страны, и тот сегодня вечером в прямом эфире осудит страшную агрессию, которую совершили в отношении Сербии США, Великобритания, Германия и остальные. Я уверен, что он это сделает. И когда он это сделает, я отвечу на просьбу господина Александровича", — цитирует Вучича портал b92.

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Президент Сербии добавил, что Белград занимает нейтральную позицию, сохраняя курс на евроинтеграцию и продолжая сотрудничество с Россией и Китаем.

Ранее Вучич рассказал о звонках с требованием поддержать санкции против России.

Никита Никонов

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