Вучич призвал власти Украины осудить агрессию НАТО против Югославии

Президент Сербии Александр Вучич ответил послу Украины Александру Александровичу на призыв осудить признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Сербский лидер отметил, что не хочет лишать Белград "возможности дружить со всеми".

"Но раз так, пусть господин Александрович позвонит президенту своей страны, и тот сегодня вечером в прямом эфире осудит страшную агрессию, которую совершили в отношении Сербии США, Великобритания, Германия и остальные. Я уверен, что он это сделает. И когда он это сделает, я отвечу на просьбу господина Александровича", — цитирует Вучича портал b92.