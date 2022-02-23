Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о двух планах, которые намерена использовать страна для урегулирования конфликта. Они предполагают, что Киев будет "сражаться за каждый дюйм земли", если дипломатия для разрешения кризиса не сработает.