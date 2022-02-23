Кулеба заявил о готовности Украины "сражаться за каждый дюйм земли"
Глава МИД Незалежной утверждает, что это "план Б". А "план А", по его словам, заключается в использовании инструментов дипломатии с целью "сдержать Россию".
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Украина будет "сражаться за каждый дюйм земли", если дипломатия для разрешения кризиса не сработает. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
"План А" — использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. "План Б" — сражаться за каждый дюйм земли", — сказал он на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании ДНР и ЛНР.