Украина будет "сражаться за каждый дюйм земли", если дипломатия для разрешения кризиса не сработает. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

"План А" — использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. "План Б" — сражаться за каждый дюйм земли", — сказал он на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.