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Опубликовано 23 февраля 2022, 04:27

Глава МИД Украины Кулеба рассказал о планах "А" и "Б" по ситуации в Донбассе

Также министр призвал западные государства продолжать санкционное давление на Москву.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о двух планах, которые намерена использовать страна для урегулирования конфликта. Они предполагают, что Киев будет "сражаться за каждый дюйм земли", если дипломатия для разрешения кризиса не сработает.

"План "А" — использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. "План "Б" — сражаться за каждый дюйм земли", — сказал украинский министр на брифинге по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

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Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

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Обложка © Facebook / GeneralStaff.ua

Юлия Коновалова
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