Депутат Рады Кива допустил, что Польша, Венгрия и Румыния предъявят права на земли Украины
Парламентарий считает, что Тернопольская, Черновецкая, Волынская и Львовская области давно подготовились к переходу в состав других государств.
Польша, Венгрия и Румыния могут предъявить права на территорию Украины. Так считает депутат Верховной рады Илья Кива. Парламентарий раскритиковал проводимый Киевом курс на декоммунизацию.
"Теперь ждём когда Венгрия, Польша и Румыния предъявит свои права на территорию которая была получена Украиной во время "ненавистного, оккупационного коммунистического режима", — написал Кива в "телеграме".
При этом он назвал президента страны Владимир Зеленского клоуном. Кива считает, что Тернопольская, Черновецкая, Волынская и Львовская области давно подготовились к переходу в состав других государств. Их жители получили второе гражданство и с нетерпением ждут своей "аннексии", добавил депутат.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии.
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