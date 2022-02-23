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23 февраля, 04:17

Депутат Рады Кива допустил, что Польша, Венгрия и Румыния предъявят права на земли Украины

Парламентарий считает, что Тернопольская, Черновецкая, Волынская и Львовская области давно подготовились к переходу в состав других государств.

Польша, Венгрия и Румыния могут предъявить права на территорию Украины. Так считает депутат Верховной рады Илья Кива. Парламентарий раскритиковал проводимый Киевом курс на декоммунизацию.

"Теперь ждём когда Венгрия, Польша и Румыния предъявит свои права на территорию которая была получена Украиной во время "ненавистного, оккупационного коммунистического режима", — написал Кива в "телеграме".

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При этом он назвал президента страны Владимир Зеленского клоуном. Кива считает, что Тернопольская, Черновецкая, Волынская и Львовская области давно подготовились к переходу в состав других государств. Их жители получили второе гражданство и с нетерпением ждут своей "аннексии", добавил депутат.

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Обложка ТАСС / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Никита Никонов

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