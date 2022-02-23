Президент ЦАР заявил, что признание независимости ДНР и ЛНР позволит предотвратить насилие

Фостен-Арканж Туадера отметил, что решение России поддерживают многие, потому что оно направлено на сохранение жизни людей.

Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера полагает, что признание Россией ДНР и ЛНР поможет сохранить жизни и предотвратить насилие.

"Я думаю, что это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия. Согласно нашему анализу, это решение направлено на сохранение жизни людей. Это решение поддерживается многими, потому что оно направлено на то, чтобы избежать насилия и потери человеческих жизней", — сказал Туадера в интервью РИА "Новости".

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.