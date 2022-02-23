Президент ЦАР заявил, что признание независимости ДНР и ЛНР позволит предотвратить насилие
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Фостен-Арканж Туадера отметил, что решение России поддерживают многие, потому что оно направлено на сохранение жизни людей.
Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера полагает, что признание Россией ДНР и ЛНР поможет сохранить жизни и предотвратить насилие.
"Я думаю, что это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия. Согласно нашему анализу, это решение направлено на сохранение жизни людей. Это решение поддерживается многими, потому что оно направлено на то, чтобы избежать насилия и потери человеческих жизней", — сказал Туадера в интервью РИА "Новости".
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".