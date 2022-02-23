В ВЭБе подчеркнули, что санкции США не повлияют на работу организации

Государственная корпорация ВЭБ.рф продолжит выполнять обязательства, несмотря на санкции США. Об этом заявил представитель учреждения.

"Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов", — отметил представитель ВЭБа в беседе с РБК.

В госкорпорации подчеркнули, что американские санкции не повлияют на исполнение ВЭБ.рф своей миссии — способствовать развитию экономики России и благополучию её граждан.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.