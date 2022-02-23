В ВЭБе подчеркнули, что санкции США не повлияют на работу организации
В госкорпорации отметили, что ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, несмотря на усиление давления.
Государственная корпорация ВЭБ.рф продолжит выполнять обязательства, несмотря на санкции США. Об этом заявил представитель учреждения.
"Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов", — отметил представитель ВЭБа в беседе с РБК.
В госкорпорации подчеркнули, что американские санкции не повлияют на исполнение ВЭБ.рф своей миссии — способствовать развитию экономики России и благополучию её граждан.
Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против суверенного долга России из-за признания ДНР и ЛНР. Также американские рестрикции затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании.
21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
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