Антонов: Новые антироссийские санкции больно ударят по мировым рынкам и гражданам США
По словам посла РФ, Соединённые Штаты ничего не добьются своими рестрикциями. Дипломат отметил, что не помнит ни одного дня, когда Россия жила без каких-либо ограничений со стороны Запада.
Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал введение Вашингтоном новых антироссийских санкций на фоне признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он отметил, что на протяжении семи лет власти Соединённых Штатов ничего не делали, чтобы убедить Украину в необходимости выполнения Минских соглашений.
Вместо этого, по словам Антонова, Вашингтон поощрял киевский режим к бездействию. Дипломат добавил, что Соединённые Штаты смотрели сквозь пальцы на преступные гонения против русскоязычного населения Незалежной.
"Взобравшись на плечи США, Киев уверовал в возможность разрешения внутриукраинского конфликта силовым путём. Мы не могли допустить дальнейшую гибель мирных граждан Донбасса, оказавшихся в последнее время под прямой угрозой уничтожения. Притом что многие из них имеют российские паспорта", — говорится в комментарии Антонова, опубликованном на странице Посольства РФ в США в "Фейсбуке".
По его мнению, решить проблему или, по крайней мере, подступиться к ней можно было очень просто. Руководству США нужно было лишь заставить власти Украины "сесть за стол переговоров со своими соотечественниками из Донецка и Луганска". Выигрыш для всех сторон конфликта очевиден, однако Вашингтон избрал другую линию — накачивать киевский режим оружием и подталкивать его к войне, подчеркнул посол. Он отметил, что санкции против России ничего не решат.
"Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать своё государство. Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и США, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен", — заключил Антонов.
Ранее о санкциях против России объявили власти Канады, Японии, Австралии и США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рестрикции коснутся суверенного долга России. Также американские рестрикции затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании. Помимо этого ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 физлиц и юрлиц.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Решение признать республики Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом, подчеркнули в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что признание ДНР и ЛНР продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы жизни, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса".
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