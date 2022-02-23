Антонов: Новые антироссийские санкции больно ударят по мировым рынкам и гражданам США

По словам посла РФ, Соединённые Штаты ничего не добьются своими рестрикциями. Дипломат отметил, что не помнит ни одного дня, когда Россия жила без каких-либо ограничений со стороны Запада.

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал введение Вашингтоном новых антироссийских санкций на фоне признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он отметил, что на протяжении семи лет власти Соединённых Штатов ничего не делали, чтобы убедить Украину в необходимости выполнения Минских соглашений.

Вместо этого, по словам Антонова, Вашингтон поощрял киевский режим к бездействию. Дипломат добавил, что Соединённые Штаты смотрели сквозь пальцы на преступные гонения против русскоязычного населения Незалежной.

"Взобравшись на плечи США, Киев уверовал в возможность разрешения внутриукраинского конфликта силовым путём. Мы не могли допустить дальнейшую гибель мирных граждан Донбасса, оказавшихся в последнее время под прямой угрозой уничтожения. Притом что многие из них имеют российские паспорта", — говорится в комментарии Антонова, опубликованном на странице Посольства РФ в США в "Фейсбуке".

По его мнению, решить проблему или, по крайней мере, подступиться к ней можно было очень просто. Руководству США нужно было лишь заставить власти Украины "сесть за стол переговоров со своими соотечественниками из Донецка и Луганска". Выигрыш для всех сторон конфликта очевиден, однако Вашингтон избрал другую линию — накачивать киевский режим оружием и подталкивать его к войне, подчеркнул посол. Он отметил, что санкции против России ничего не решат.

"Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать своё государство. Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и США, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен", — заключил Антонов.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.