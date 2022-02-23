Представительство ЛНР в СЦКК: В Луганске прогремел взрыв у троллейбусного депо
Последствия взрыва у троллейбусного депо в Луганске. Фото © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКK
На месте инцидента работают оперативные службы и правоохранительные органы. О пострадавших не сообщается. Произошедшее власти ЛНР назвали терактом.
В Луганске прогремел взрыв у троллейбусного депо. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В Луганске произошёл очередной террористический акт! В 04:15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Уточняется, что на месте взрыва работают оперативные службы и правоохранительные органы.
Ранее в Донецке произошёл взрыв на территории телецентра. Власти республики назвали инцидент терактом. И.о. министра информации республики Безсонов допустил, что взрыв является попыткой запугать журналистов.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании ДНР и ЛНР.