Представительство ЛНР в СЦКК: В Луганске прогремел взрыв у троллейбусного депо

На месте инцидента работают оперативные службы и правоохранительные органы. О пострадавших не сообщается. Произошедшее власти ЛНР назвали терактом.

В Луганске прогремел взрыв у троллейбусного депо. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В Луганске произошёл очередной террористический акт! В 04:15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.