Мадуро назвал Украину колонией США и Европы

Украина находится под управлением США и Европы почти как колония, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, президент России Владимир Путин всегда старался дипломатическим путём решить проблем с соседней страной.

"Минские соглашения были отвергнуты, попраны элитой, правящей на Украине и являющейся безусловным союзником США и Европы. Эта страна управляется почти как колония", — сказал венесуэльский лидер на совещании с правительством.