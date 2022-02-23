Мадуро назвал Украину колонией США и Европы
По его словам, экономика Незалежной разрушена проводимой президентом США Джо Байденом и НАТО "кампанией, нацеленной на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию".
Украина находится под управлением США и Европы почти как колония, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, президент России Владимир Путин всегда старался дипломатическим путём решить проблем с соседней страной.
"Минские соглашения были отвергнуты, попраны элитой, правящей на Украине и являющейся безусловным союзником США и Европы. Эта страна управляется почти как колония", — сказал венесуэльский лидер на совещании с правительством.
Мадуро отметил, что Украине нанесён большой ущерб. Он считает, что экономика страны разрушена проводимой президентом США Джо Байденом и НАТО "кампанией, нацеленной на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию".
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