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23 февраля, 02:48

Мадуро назвал Украину колонией США и Европы

По его словам, экономика Незалежной разрушена проводимой президентом США Джо Байденом и НАТО "кампанией, нацеленной на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию".

Украина находится под управлением США и Европы почти как колония, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, президент России Владимир Путин всегда старался дипломатическим путём решить проблем с соседней страной.

"Минские соглашения были отвергнуты, попраны элитой, правящей на Украине и являющейся безусловным союзником США и Европы. Эта страна управляется почти как колония", — сказал венесуэльский лидер на совещании с правительством.

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Мадуро отметил, что Украине нанесён большой ущерб. Он считает, что экономика страны разрушена проводимой президентом США Джо Байденом и НАТО "кампанией, нацеленной на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию".

Ранее Мадуро заявил, что Венесуэла поддерживает Путина и Россию после признания ДНР и ЛНР.

Обложка © ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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