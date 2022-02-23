Кулеба заявил, что Зеленский не намерен эвакуироваться с Украины
Ранее СМИ сообщали, что обсуждалась возможность вывоза украинского президента за рубеж в случае полномасштабного конфликта Киева и Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен покидать страну в случае обострения ситуации. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу Fox News.
"Президент всегда будет с народом Украины", — сказал он, отвечая на вопрос о том, покинет ли Зеленский Украину в случае начала якобы готовящегося "вторжения" РФ.
По словам Кулебы, Зеленский убеждён, что "если мы останемся едины, если будем сосредоточены, то в итоге победим".
Ранее в американских СМИ со ссылкой на неназваные источники в администрации США появилась информация, что Вашингтон советует украинскому лидеру для безопасности выехать из Киева во Львов. Также ранее якобы обсуждалась возможность эвакуации Зеленского за рубеж в случае полномасштабного конфликта Украины и России.
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