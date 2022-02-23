Кулеба заявил, что Зеленский не намерен эвакуироваться с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен покидать страну в случае обострения ситуации. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Президент всегда будет с народом Украины", — сказал он, отвечая на вопрос о том, покинет ли Зеленский Украину в случае начала якобы готовящегося "вторжения" РФ.

По словам Кулебы, Зеленский убеждён, что "если мы останемся едины, если будем сосредоточены, то в итоге победим".