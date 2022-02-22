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Опубликовано 22 февраля 2022, 16:47
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Физиономист Воеводин — о странном поведении Зеленского на брифинге: Энергетик или конопля

Эксперт уверен, что речь украинского лидера была странной, чувствовалось его напряжение, а мимика была чересчур активной.

Во время пресс-конференции, на которой президент Украины Владимир Зеленский заявил о рассмотрении вероятности разрыва дипломатических отношений с Россией, он был в неадекватном состоянии, считает эксперт-физиономист Олег Воеводин.

Зеленский на брифинге. Видео © Facebook / Офіс Президента України

В разговоре с телеканалом "360" специалист заметил, что речь украинского лидера была странной, чувствовалось его напряжение, а мимика была чересчур активной. По мнению эксперта, в это время Зеленский был взбешён, думал "о своём", его мысли во время выступления были не совсем стабильными.

"Он точно не трезвый, и здесь это уж точно не алкоголь, потому что голос у него нормальный, а вот напряжение на сердце есть. Отсюда идёт повышенная работа головы. Либо здесь энергетик, либо что-то большее — типа конопли", — заявил Воеводин и подчеркнул, что речь президента явно была подготовлена заранее.

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Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса. В ответ на это, Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит возможность разрыва дипотношений с Россией.

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© Facebook / Офіс Президента України

Оксана Попова
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