Физиономист Воеводин — о странном поведении Зеленского на брифинге: Энергетик или конопля

Эксперт уверен, что речь украинского лидера была странной, чувствовалось его напряжение, а мимика была чересчур активной.

Во время пресс-конференции, на которой президент Украины Владимир Зеленский заявил о рассмотрении вероятности разрыва дипломатических отношений с Россией, он был в неадекватном состоянии, считает эксперт-физиономист Олег Воеводин.

Зеленский на брифинге. Видео © Facebook / Офіс Президента України

В разговоре с телеканалом "360" специалист заметил, что речь украинского лидера была странной, чувствовалось его напряжение, а мимика была чересчур активной. По мнению эксперта, в это время Зеленский был взбешён, думал "о своём", его мысли во время выступления были не совсем стабильными.