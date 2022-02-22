Рособрнадзор пока не планирует вносить вопрос о признании ДНР и ЛНР в ЕГЭ
В ведомстве отметили, что экзаменационные контрольные измерительные материалы были утверждены в прошлом году и сейчас их менять не будут.
Рособрнадзор пока не будет в 2022 году вносить в экзаменационные материалы вопросы, связанные с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"КИМ (контрольные измерительные материалы. — Прим. Лайфа) ЕГЭ были утверждены в прошлом году. Никаких дополнительных изменений в них вноситься не будет", — рассказали ТАСС в пресс-службе.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией республик Донбасса. Путин также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Также ранее сегодня договор ратифицировали депутаты Госдумы, они тоже одобрили поправку, согласно которой документы вступают в силу уже с этого дня.
Обложка © ТАСС / Смитюк Юрий