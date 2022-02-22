Венгрия испугалась потока беженцев с Украины и решила перебросить войска на восток страны

Министр обороны Венгрии Тибор Бенке заявил о намерении передислоцировать венгерские войска в восточную часть страны. Как сообщает местный телеканал M1, политик подчеркнул, что первые военные части могут быть отправлены на восток уже во вторник.

"Задача Венгерских вооружённых сил двойная: одна — обеспечение и помощь в решении гуманитарных задач, а другая — закрытие границы с Венгрией и обеспечение того, чтобы ни одна вооружённая группа не могла проникнуть в Венгрию. С этой целью я приказал разместить в восточной части Венгрии достаточное количество хорошо оснащённых вооружённых сил. Другими словами, границу нужно укреплять", — заявил Бенке.