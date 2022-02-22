Венгрия испугалась потока беженцев с Украины и решила перебросить войска на восток страны
Республика намерена укреплять свою границу, чтобы не допустить наплыва нелегальных мигрантов и вооружённых групп.
Министр обороны Венгрии Тибор Бенке заявил о намерении передислоцировать венгерские войска в восточную часть страны. Как сообщает местный телеканал M1, политик подчеркнул, что первые военные части могут быть отправлены на восток уже во вторник.
"Задача Венгерских вооружённых сил двойная: одна — обеспечение и помощь в решении гуманитарных задач, а другая — закрытие границы с Венгрией и обеспечение того, чтобы ни одна вооружённая группа не могла проникнуть в Венгрию. С этой целью я приказал разместить в восточной части Венгрии достаточное количество хорошо оснащённых вооружённых сил. Другими словами, границу нужно укреплять", — заявил Бенке.
Лайф уже сообщал, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля, на фоне чего главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Готовность принять эвакуированных граждан выразили более 40 российских регионов. А 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. В тот же день Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании ДНР и ЛНР. 22 февраля президент РФ подписал законы о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с республиками Донбасса.
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