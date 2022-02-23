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23 февраля, 03:15

Сирия заявила об ударе Израиля по провинции Эль-Кунейтра ракетами класса "земля — земля"

В результате атаки есть некоторый материальный ущерб, заявили в Минобороны арабской республики. Там добавили, что запуск снарядов производился с Голанских высот.

Израиль нанёс удары по сирийской провинции Эль-Кунейтра ракетами класса "земля — земля". Об этом заявило Министерство обороны арабской республики.

"Примерно в 00:30 сегодня, 23 февраля 2022 года, израильский противник осуществил агрессию с применением нескольких ракет класса "земля — земля" со стороны оккупированных сирийских Голан, поразив ряд точек в окрестностях Эль-Кунейтры", — говорится в заявлении сирийского Минобороны.

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Отмечается, что в результате атаки есть некоторый материальный ущерб.

17 февраля армия Сирии также сообщала об ударе Израиля ракетами класса "земля — земля". Тогда атака была произведена по объектам в районе поселения Закия к югу от Дамаска.

Обложка © ТАСС / EPA

Никита Никонов

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