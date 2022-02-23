Сирия заявила об ударе Израиля по провинции Эль-Кунейтра ракетами класса "земля — земля"

Израиль нанёс удары по сирийской провинции Эль-Кунейтра ракетами класса "земля — земля". Об этом заявило Министерство обороны арабской республики.

"Примерно в 00:30 сегодня, 23 февраля 2022 года, израильский противник осуществил агрессию с применением нескольких ракет класса "земля — земля" со стороны оккупированных сирийских Голан, поразив ряд точек в окрестностях Эль-Кунейтры", — говорится в заявлении сирийского Минобороны.

Отмечается, что в результате атаки есть некоторый материальный ущерб.