Лишь четверть российских мужчин хотя бы раз в жизни посещали косметолога

Только каждый четвёртый российский мужчина посещал косметолога хотя бы раз в жизни. Это следует из опроса маркетплейса Ozon, который в преддверии 23 Февраля выяснил, какими уходовыми средствами пользуются мужчины. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Так, 64% опрошенных заявляют, что никогда не ходили к косметологам и не собираются к ним ходить. Совершить пробный поход планируют 12% мужчин, а уже сейчас регулярно ходят на процедуры только 6%. В отличие от женщин, у мужчин неприятие косметологов с возрастом только увеличивается. Если среди опрошенных в возрасте до 25 лет лишь половина не собирается посещать косметолога, то среди респондентов в возрасте от 40 лет и старше это число достигает 80%. В выборе средств для ухода мужчины в основном полагаются на женщин: 48% доверяют в этом вопросе мнению жены или подруги. При этом 4% даже не советуются, а просто берут косметику у своей второй половинки. А каждый пятый рассчитывает на компетентность косметических брендов и покупает специальные линии мужской косметики (при этом 7% доверяют только дорогим брендам).

Самым популярным видом уходовой косметики среди мужчин являются кремы для бритья и после — ими пользуются почти две трети опрошенных. Около половины респондентов после бритья применяют специальные лосьоны. Также больше 50% респондентов дополняют регулярный уход кремами для лица. 21% мужчин, которые носят усы и бороду, тщательно за ними ухаживают. Больше всего бородачей среди жителей Екатеринбурга и Ростова-на-Дону (54%), Санкт-Петербурга (51%), Москвы (50%), Казани (47%), Новосибирска и Самары (по 45%).