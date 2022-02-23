Депутат парламента Крыма Трофимов: Убытки от водной блокады превысили 150 млрд рублей

Подтверждённая сумма убытков, нанесённых бюджету Крыма водной блокадой со стороны Украины, уже превысила 150 миллиардов рублей, но в будущем она возрастёт. Об этом рассказал глава Комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

"На данный момент документами подтверждена сумма более 150 миллиардов рублей. Это убытки, которые уже понесены бюджетом республики на преодоление последствий водной блокады. В процессе рассмотрения иска сумма ущерба, предъявленная государству Украина, будет только расти", — пояснил Трофимов в беседе с РИА "Новости".

Депутат добавил, что в процессе рассмотрения иска к нему могут присоединиться юридические лица, среди которых химические и аграрные предприятия республики, а также санаторно-курортные комплексы, которым был нанесён ущерб в результате водной блокады.

Ранее Трофимов сообщил, что в Крыму подготовили первый иск против Украины по водной блокаде. Власти полуострова требуют признать действия Киева незаконными и возместить нанесённые убытки. Иск будет предъявлен Минприроды Украины, агентству водных ресурсов и управлению Северо-Крымского канала.