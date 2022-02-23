Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества. В праздничном приказе руководитель оборонного ведомства отметил, что личный состав Вооружённых сил России эффективно решает ответственные задачи по обеспечению безопасности государства, защите его национальных интересов, а также демонстрирует образцовую боевую выучку и высокий профессионализм.

"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, боевых действий и военной службы. 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в службе и труде на благо России", — указано в приказе главы Министерства обороны.

Шойгу добавил, что во все времена российская армия и флот надёжно стояли на страже родной земли, храбро отражали удары врага.

"Мы гордимся доблестью и героизмом ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, воинов-интернационалистов, участников контртеррористических и миротворческих операций — всех, кто с честью исполнял воинский долг, проявляя мужество, несгибаемую волю и преданность Отчизне", — подчёркивается в приказе главы Минобороны.