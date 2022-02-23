Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества
Глава Минобороны отметил, что Вооружённые силы России эффективно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности страны.
Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества. В праздничном приказе руководитель оборонного ведомства отметил, что личный состав Вооружённых сил России эффективно решает ответственные задачи по обеспечению безопасности государства, защите его национальных интересов, а также демонстрирует образцовую боевую выучку и высокий профессионализм.
"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, боевых действий и военной службы. 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в службе и труде на благо России", — указано в приказе главы Министерства обороны.
Шойгу добавил, что во все времена российская армия и флот надёжно стояли на страже родной земли, храбро отражали удары врага.
"Мы гордимся доблестью и героизмом ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, воинов-интернационалистов, участников контртеррористических и миротворческих операций — всех, кто с честью исполнял воинский долг, проявляя мужество, несгибаемую волю и преданность Отчизне", — подчёркивается в приказе главы Минобороны.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. В своём обращении глава государства отметил, что этот праздник по праву отмечается всенародно — по всей стране. Путин также подчеркнул, что в данном празднике воплощены чувства уважения граждан к своим защитникам, гордость за тех, кто служил в армии и на флоте, и признание их героических заслуг перед Родиной.