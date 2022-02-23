В Крыму призвали ООН признать российский статус полуострова как аксиому
Там подчеркнули, что регион всегда был и остаётся частью России и вскоре это будет закреплено юридически.
Рано или поздно Организации Объединённых Наций (ООН) придётся признать статус Крыма, поскольку его территориальная принадлежность — это историческая аксиома. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
"На мой взгляд, абсолютно ясно и понятно, что выбор народа Крыма — это международная и историческая аксиома, которую любому человеку, минимально понимающему в международном праве, объяснять не надо. Поэтому рано или поздно ООН придётся признать российский статус Крыма", — сказал Чегринец.
При этом он подчеркнул, что Крым всегда был и остаётся частью России. И многие в мире уже давно приняли это де-факто, поэтому скоро примут и де-юре, добавил Чегринец.
Ранее Лайф писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о невозможности признания Крыма частью России.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. За это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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