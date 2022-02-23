В ЕП допустили, что Киев может выйти из кризиса, признав автономию ДНР и ЛНР

Киев может урегулировать кризис на Украине, оперативно приняв меры по признанию широкой автономии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в соответствии с Минскими соглашениями, считает член Комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.

В беседе с ТАСС французский политик выразил сожаление в связи с тем, что решение Москвы признать независимость республик Донбасса "поставило под сомнение процесс в рамках Минских соглашений". При этом он отметил, что конфликт с Украиной длится уже восемь лет, а Киев до сих пор не выполнил взятые на себя обязательства.