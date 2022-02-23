В ЕП допустили, что Киев может выйти из кризиса, признав автономию ДНР и ЛНР
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Там отметили, что за восемь лет конфликта Украина до сих пор не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям.
Киев может урегулировать кризис на Украине, оперативно приняв меры по признанию широкой автономии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в соответствии с Минскими соглашениями, считает член Комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.
В беседе с ТАСС французский политик выразил сожаление в связи с тем, что решение Москвы признать независимость республик Донбасса "поставило под сомнение процесс в рамках Минских соглашений". При этом он отметил, что конфликт с Украиной длится уже восемь лет, а Киев до сих пор не выполнил взятые на себя обязательства.
"Они ввели ограничения на использование русского языка, в том числе в системе образования и в СМИ. Возвращение к протоколу Минских соглашений потребует серьёзных изменений со стороны украинских властей", — отметил Жювен.
Напомним, указы о признании республик Донбасса были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совбеза. Решение было принято после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника из-за обострения кризиса. В МИД РФ отметили, что признание республик Донбасса было непростым, но единственно возможным шагом. Решение было продиктовано прежде всего гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население республики, включая сотни тысяч россиян, от реальной угрозы их жизни.