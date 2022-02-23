В ЕП допустили, что Киев может выйти из кризиса, признав автономию ДНР и ЛНР

Там отметили, что за восемь лет конфликта Украина до сих пор не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям.

Киев может урегулировать кризис на Украине, оперативно приняв меры по признанию широкой автономии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в соответствии с Минскими соглашениями, считает член Комитета Европарламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.

В беседе с ТАСС французский политик выразил сожаление в связи с тем, что решение Москвы признать независимость республик Донбасса "поставило под сомнение процесс в рамках Минских соглашений". При этом он отметил, что конфликт с Украиной длится уже восемь лет, а Киев до сих пор не выполнил взятые на себя обязательства.