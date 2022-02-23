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23 февраля, 10:28

Мурашко предупредил пациентов с болезнями сердца о рисках после ковида

Он напомнил, что в России для перенёсших болезнь существует углублённая диспансеризация.

<p>Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Около половины людей, перенёсших коронавирус, в дальнейшем сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы. При этом среди пациентов, имеющих хронические заболевания такого характера, значительно возрастает риск смертности, предупредил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"До 50% переболевших имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это и нарушение ритма, это всевозможные миокардиты, это и относящиеся в том числе к осложнениям, связанным с тромбообразованием. Что очень важно, риск повышенной смертности у пациентов, имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания, возрастает до 5–7 раз", — рассказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

Всем, кто после перенесённого ковида ощущает повышенную утомляемость, нарушение работы сердца и снижение толерантности к физическим нагрузкам, министр здравоохранения посоветовал, не затягивая, обратиться к врачу. Он напомнил, что для пациентов с постковидным синдромом в России существует углублённая диспансеризация.

ВЦИОМ: Почти 80% переболевших коронавирусом россиян столкнулись с постковидным синдромом

ВЦИОМ: Почти 80% переболевших коронавирусом россиян столкнулись с постковидным синдромом

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что из-за особенностей омикрон-штамма в России изменились протоколы лечения коронавируса. Так, по словам министра, с приходом нового варианта ковида некоторые препараты оказались менее эффективны для борьбы с ним.

Роман Имполитов

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