Мурашко предупредил пациентов с болезнями сердца о рисках после ковида
Он напомнил, что в России для перенёсших болезнь существует углублённая диспансеризация.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Около половины людей, перенёсших коронавирус, в дальнейшем сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы. При этом среди пациентов, имеющих хронические заболевания такого характера, значительно возрастает риск смертности, предупредил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
"До 50% переболевших имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это и нарушение ритма, это всевозможные миокардиты, это и относящиеся в том числе к осложнениям, связанным с тромбообразованием. Что очень важно, риск повышенной смертности у пациентов, имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания, возрастает до 5–7 раз", — рассказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Всем, кто после перенесённого ковида ощущает повышенную утомляемость, нарушение работы сердца и снижение толерантности к физическим нагрузкам, министр здравоохранения посоветовал, не затягивая, обратиться к врачу. Он напомнил, что для пациентов с постковидным синдромом в России существует углублённая диспансеризация.
Ранее Михаил Мурашко рассказал, что из-за особенностей омикрон-штамма в России изменились протоколы лечения коронавируса. Так, по словам министра, с приходом нового варианта ковида некоторые препараты оказались менее эффективны для борьбы с ним.